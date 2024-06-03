Языковой коуч Гуревич призвала заменить слово «мотивация» на «вдохновение» при изучении нового языка

Языковой коуч, топ-тренер по снятию языкового барьера Ольга Гуревич в беседе с РИАМО перечислила лайфхаки, помогающие при изучении иностранных языков.

Первым делом она призвала заменить слово «мотивация» на «вдохновение».

«Найдите преподавателя, с которым вам приятно проводить время. Не превращайте, однако, это время в пустую болтовню на русском языке! Занятие должно проходить на английском, иначе это бесполезно», — пояснила эксперт.

Гуревич отметила, что при изучении языка нужно ставить перед собой конкретные, простые и достижимые цели. Человек должен понимать, что неумение чего-либо не делает его дефективной личностью.

В заключение эксперт отметила, что при изучении любого языка крайне важна практика общения.