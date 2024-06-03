Языковой коуч Гуревич назвала отсутствие концентрации главной проблемой при изучении нового языка

Языковой коуч экспертов и предпринимателей, топ-тренер по снятию языкового барьера Ольга Гуревич в беседе с изданием РИАМО озвучила главную проблему при изучении иностранного языка во взрослом возрасте.

По словам эксперта, у людей, желающих выучить язык, часто отсутствует концентрация.

«Настоящая проблема в усвоении языка заключается в другом, а именно в отсутствии концентрации и буквально пространства в голове, куда можно „поместить“ новые знания», — сказала Гуревич.

Зачастую людям сложно расставить приоритеты и организовать жизнь так, чтобы получать удовольствие не от результата, а от процесса изучения.