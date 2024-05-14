«Яндекс Образование»: самыми популярными вузами у победителей олимпиад стали ИТМО и МГУ | 360°

Образование 14 мая 2024, 13:36 «Яндекс Образование»: самыми популярными вузами у победителей олимпиад стали ИТМО и МГУ

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Победители различных олимпиад выбирают для поступления НИУ ВШЭ, ИТМО, МГУ, МФТИ, НИЯУ МИФИ и Финансовый университет. Об этом сообщил «Сноб» со ссылкой на исследование «Яндекс Образования».

В опросе приняли участие около шести тысяч победителей олимпиад разных уровней с 2018 по 2023 годы. Исследование также показало, что со временем желание участвовать в них значительно возросло. Так, за пять лет число учеников, идущих на олимпиады, выросло с 65% до 75%.

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Чаще всего ученики участвуют во Всероссийской олимпиаде школьников «Высшая проба», на нее шли 19,4% опрошенных. На втором месте — Всероссийская олимпиада школьников. Третье место досталось Московской олимпиаде школьников.

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