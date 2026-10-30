Ялтинская гимназия имени А. П. Чехова празднует 150-летний юбилей

Ялтинской гимназии имени А. П. Чехова исполнилось 150 лет. Об этом «Крымской газете» рассказала директор школы Екатерина Горобец.

Днем открытия школы официально считается 27 сентября 1876 года. Тогда в Ялте это была женская прогимназия для начальных классов. К 1895 году здесь уже учились до седьмого класса, а заведение преобразовали в гимназию. В 1898 году открыли педагогический восьмой класс, учащиеся которого могли преподавать первоклассникам.

«За последнее десятилетие школа развивает профильные направления, участвует в региональных и всероссийских конкурсах и фестивалях. В этом году наш коллектив занесен на городскую Доску почета», — сказала Горобец.

По ее словам, в этом году учительский коллектив пополнили три выпускника гимназии. Одна из преподавателей — Лидия Потворова — работает в школе 50 лет, ей сейчас 85. Среди выпускников гимназии — поэтесса Марина Цветаева и ее младшая сестра Анастасия, Людмила Крестинская, поэтесса Ника Турбина, лауреат Нобелевской премии по физике 1958 года Илья Франк, актриса Алла Назимова и монахиня Мария (в миру Елизавета Пиленко), канонизированная в 2004 году.

В школе действует театральная студия «Чайка»: гимназисты показывают постановки, а ко дню рождения Чехова ставят спектакли по его произведениям. В школьном музее хранятся фотографии, учебники по физике 1906 года, керосинка, швейная машинка, виниловые пластинки и чугунный утюг.