Итоги года в сфере образования обсудили с региональными министрами

На всероссийском совещании региональных министров образования подвели итоги изменений в педагогической сфере за год. Министр просвещения Сергей Кравцов открыл встречу.

Обсудили ключевые меры: сокращение числа контрольных работ, пересмотр норм по времени на выполнение домашних заданий, а также корректировку графика каникул и уроков.

«Определенно календарно-поурочное планирование, содержание по каждому предмету: сколько отводить на домашние задания, сколько — на контрольные работы», — сказал Кравцов.

По словам министра просвещения, большинство девятиклассников предпочли среднее профессиональное образование. В рамках федерального проекта «Профессионалитет» более 500 кластеров обучают почти два миллиона студентов.

«Для нас, наверное, центральным событием уходящего года стало участие региона в эксперименте по расширению доступности среднего профессионального образования. <… > Мы увидели в этом году, что 63,2% выпускников девятых классов приняли решение пойти учиться в средние профессиональные образовательные организации. Нас это, безусловно, не может не радовать в условиях того, что есть большой кадровый запрос в нашей экономике», — отметил министр образования Липецкой области Дмитрий Демихов.

Прошлый год был Годом детского отдыха в сфере образования. За это время в лагерях отдохнули шесть миллионов детей.

В планах — зачислять абитуриентов на целевое обучение по программе среднепрофессионального образования.

«Растет доверие к системе образования в Российской Федерации, к системе школьного образования, к системе высшего педагогического образования. Я думаю, что эти цифры еще не предел для нас», — заметил ректор Тульского государственного педагогического университета имени Л. Н. Толстого Константин Подрезов.

Региональным министрам и другим сотрудникам вручили награды и благодарственные письма за активную работу.