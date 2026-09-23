История и физика стали главными направлениями грантовых исследований КФУ имени Вернадского

В Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского главными векторами научной работы, получившими наибольшую грантовую поддержку, стали история и физика. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил заместитель директора департамента научно-исследовательской деятельности вуза Вячеслав Попов.

Успех этих направлений обеспечен работой двух передовых лабораторий международного уровня. Исторические исследования сосредоточены на базе лаборатории «Византийский Крым», которой руководит профессор из Франции Михаил Казанский. В рамках программы Российского научного фонда здесь реализуются четыре проекта, продолжающих изучение наследия региона.

Физики университета под руководством российского ученого Владимира Белотелова (лаборатория функциональных материалов для квантовых устройств) работают над созданием тонких магнитных пленок. Эти разработки найдут практическое применение в фотонике и волоконной оптике.

По словам Вячеслава Попова, концентрация ресурсов на данных дисциплинах стала возможной благодаря наличию квалифицированных специалистов и накоплению уникальных технологий.