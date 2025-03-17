Исследование: 32% школьников используют ИИ для поиска информации к докладам

Компания MAXIMUM Education выяснила, как ученики применяют нейросети. Оказалось, чаще всего школьники используют искусственный интеллект для поиска информации к докладам (32%). Об этом написал RT .

В исследовании отмечается, что нейросеть также популярна в качестве помощника по проверке грамотности — так ответили 13% опрошенных учеников. Еще 12% пользуются ИИ для понимания сложных текстов. Для 11% школьников нейросети полезны при подготовке презентаций, а для 10% — для перевода текстов. Кроме того, 7% участников исследования применяют нейросети для изучения иностранных языков.

При этом почти четверть (24%) опрошенных никогда не пользовались нейросетями. Из них 63% не умели ими пользоваться, а 38% боялись негативных последствий от их использования.

Более половины (54%) школьников предпочитают текстовые нейросети, 29% — работающие с изображениями, а 12% — с музыкой. Реже всего нейросети применяются для обработки видео (5%).

Исследование охватило более 1,2 тысячи респондентов.