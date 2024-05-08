ИА «Время Н»: в Нижнем Новгороде дополнительным образованием охвачено 89% школ | 360°

Образование 08 мая 2024, 15:52 ИА «Время Н»: в Нижнем Новгороде дополнительным образованием охвачено 89% школ

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Директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Владимир Радченко в беседе с ИА «Время» рассказал, что в городе дополнительным образованием охвачено порядка 89% обучающих школ. Чиновник назвал этот показатель достаточно высоким.

Сейчас в городе работают 19 центров дополнительного образования со своей внутренней сетью клубов по месту жительства. Также создаются дополнительные места на базе школ.

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Чаще всего нижегородцы интересуются художественными и физкультурно-оздоровительными направленностями. В последние годы начало набирать обороты техническое направление, а именно робототехника и 3D-моделирование, добавил Радченко.