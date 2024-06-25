HR-эксперт Мурадян заявил, что IT-компании сделали ставку на студентов и выпускников

В России наблюдается дефицит кадров в IT-сфере, поэтому профильные компании пытаются найти будущих сотрудников среди студентов и выпускников. Об этом НСН рассказал руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян.

Он ответил, что массовая эмиграция работников IT-сферы спровоцировала их нехватку. В связи с этим молодые специалисты становятся более востребованными.

«Компании также стали активнее привлекать молодых специалистов, в том числе студентов и выпускников технических вузов. Они готовы вкладываться в обучение и профессиональное развитие начинающих айтишников», — отметил эксперт.

Он добавил, что несмотря на дефицит, зарплаты остаются на разном уровне. В одних компаниях они за год выросли, в других — снизились на 15%.

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