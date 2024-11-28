HR-эксперт Мурадян назвал важной инициативу о бесплатном обучении в российских колледжах

HR-эксперт, член экспертного совета комитета Госдумы по молодежной политике Гарри Мурадян в беседе с ОТР прокомментировал поддержку со стороны Минпросвещения бесплатного обучения в колледжах.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов поддержал идею о том, что среднее специальное образование по некоторым направлениям должно быть бесплатным в России.

Мурадян считает, что российская экономика может получить положительный эффект от данной инициативы лишь спустя трех-пяти лет.

«Это привлечет людей, которые хотят учиться, получать образование, и это будет бесплатно. А с другой — тот факт, что мы обяжем ребят идти на завод, срежет людей», — сказал он.

Собеседник назвал инициативу нужной и важной, главное, по словам Мурадяна, продумать все детали.