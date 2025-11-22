Хабаровский край вошел в число регионов, реализующих проект «Научные клубы Первых»

Хабаровский край стал одним из 30 пилотных регионов, участвующих во Всероссийском проекте «Первые в науке». В рамках мероприятия реализуется программа «Научные клубы Первых», сообщил « Восток-Медиа ».

Инициатива направлена на привлечение детей и молодых людей к научной деятельности, поддержку их исследований и выявление одаренных учащихся школ и вузов, способных в дальнейшем способствовать развитию различных сфер экономики и регионов страны.

К участию приглашаются юноши и девушки возрастом от шести до 12 лет. Записаться в клубы можно через сайт Движения Первых.