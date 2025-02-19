Губернатор Челябинской области Текслер: межуниверситетский кампус откроется в 2027 году

Межуниверситетский кампус — главный образовательный проект Челябинской области. Открытие запланировано на 2027 год, сообщил глава региона Алексей Текслер в беседе с ОТР.
Он также прокомментировал развитие системы высшего образования в регионе, в том числе с ориентацией на инженерные специальности. Губернатор напомнил о появлении факультета «Новые материалы», направленного на современную металлургию.
Кроме того, в Челябинской области реализуется проект Минобрнауки «Передовая инженерная школа». ЮУрГУ участвует в программе «Приоритет-2030», и в вузах создаются молодежные лаборатории при поддержке региональных властей.
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