Губернатор Челябинской области Текслер: межуниверситетский кампус откроется в 2027 году

Межуниверситетский кампус — главный образовательный проект Челябинской области. Открытие запланировано на 2027 год, сообщил глава региона Алексей Текслер в беседе с ОТР .

Он также прокомментировал развитие системы высшего образования в регионе, в том числе с ориентацией на инженерные специальности. Губернатор напомнил о появлении факультета «Новые материалы», направленного на современную металлургию.

Кроме того, в Челябинской области реализуется проект Минобрнауки «Передовая инженерная школа». ЮУрГУ участвует в программе «Приоритет-2030», и в вузах создаются молодежные лаборатории при поддержке региональных властей.