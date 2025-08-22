Графический дизайн и информтехнологии оказались самыми востребованными специальностями среди абитуриентов в Новосибирске

Она сообщила, что число выделенных государством мест для бесплатного обучения растет каждый год, параллельно открываются новые направления подготовки специалистов. Наибольшее количество бюджетных мест предоставляется для технических профессий.

Поступление началось 20 июня, и на сегодняшний день подавляющее большинство бесплатных мест уже занято студентами. Прием заявлений проходил следующим образом: по направлениям без экзаменов заявления принимали до 15 августа, а там, где экзамены были необходимы, прием завершился 10 августа. Если учебные заведения останутся с незанятыми местами, набор студентов может продолжиться вплоть до конца ноября.

Среди самых востребованных среди абитуриентов оказались такие специальности, как графический дизайн, разработка информационных технологий и программного обеспечения, изучение геологии и разведки природных ресурсов, эксплуатация и техническое обслуживание самолетов.