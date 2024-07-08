Глава Тюменской области Моор анонсировал строительство передовой инженерной школы
Передовую инженерную школу «БиоТехФарма» планируют построить в межуниверситетском кампусе в Тюмени. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные главы региона Александра Моора.
По его словам, в образовательном учреждении будут готовить биофармацевтов, биотехнологов, биоинформатиков и биоинженеров.
«Все это в сотрудничестве с нашим медицинским университетом», — отметил губернатор.
Сам кампус разместят возле озера Круглое и лесопарка имени Юрия Гагарина. Там собираются обустроить ледовую арену, технопарк, гостиницу и бассейн.