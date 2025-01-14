Глава РАО Васильева: исторический опыт с оценками за поведение стоит учитывать

Оценки за поведение были знакомы советским ученикам, но к концу 80-х годов их упразднили. С тех пор периодически поднимался вопрос о возврате таких оценок. Президент Российской академии образования Ольга Васильева в беседе с ТАСС прокомментировала инициативу.

Собеседница отметила, что важно учитывать исторический опыт: оценки за поведение существовали в школах Российской империи, затем исчезли и вновь появились только в 1943 году. Именно тогда нарком просвещения РСФСР Владимир Петрович Потемкин, который позже стал первым президентом Академии педагогических наук, ввел Правила для учащихся. Эти правила регулировали отношения школьников с учителями, родителями и сверстниками, написал kp.ru.

Васильева подчеркнула, что многие из этих правил, разработанных более 80 лет назад, остаются актуальными и сегодня. Она добавила, что если будет решено разрабатывать критерии для оценки поведения школьников, то этот исторический опыт непременно стоит учитывать.