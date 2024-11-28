Глава Минобрнауки Фальков рассказал, что в российских вузах обучаются 378 тысяч иностранцев

Порядка 378 тысяч иностранцев числятся студентами российских университетов в 2024 году. Об этом рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в беседе с RT.
Он отметил, что в этом году в вузах России обучаются на 20 тысяч иностранцев больше, чем в 2023 году. Это связано с тем, что отечественные университеты проводят большую самостоятельную работу, представляют свои программы за границей.
Кроме того, на популярность российского образования влияет народное сарафанное радио. Выпускники делятся положительным опытом в своих странах, тем самым обеспечивая новый приток иностранных студентов в Россию, заключил Фальков.
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