Глава Дворца творчества юных Катунова указала на популярность секций по динозаврам и шахматам

Генеральный директор Дворца творчества юных в Северной столице Мария Катунова назвала главным достоинством учреждения квалифицированный преподавательский состав. Дети нередко выбирают кружки и студии, ориентируясь на педагогов, чьи уроки посещали их родители или старшие родственники, отметила эксперт в беседе с газетой « Петербургский дневник ».

По ее словам, процесс записи начался 14 августа, и буквально в первый день некоторые программы закрыли набор из-за большого спроса.

«Например, „Динозаврия“, „Обучение игре на гитаре“, „Китайский язык“, „Как стать археологом“, „Шахматное искусство“. Иногда набирается несколько групп по одной и той же программе», — сообщила Катунова.

Как пояснила руководитель, многие образовательные проекты рассчитаны на долгосрочную перспективу и представляют собой поэтапную последовательность шагов. Например, ребенок может начать с базового уровня изучения журналистики, а затем переходить к продвинутым дисциплинам, таким как стилистика текста, работа с аналитическими материалами и художественными публицистическими жанрами.