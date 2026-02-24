Глава департамента образования Нижнего Новгорода Борякова отметила, что треть учителей имеют стаж работы до 10 лет

Треть педагогов в школах Нижнего Новгорода имеют стаж работы до 10 лет. Об этом сообщила директор городского департамента образования Ирина Борякова в интервью ИА «Время Н» .

По ее словам, доля молодых педагогов в 2025 году увеличилась на 2,2% по сравнению с 2024 годом. Доли молодых педагогов и педагогов-стажистов примерно равны. По словам Боряковой, существует потребность в кадрах, особенно в учителях математики, русского языка, начальных классов, английского языка и труда.

С 2023 года педагогические работники могут пройти аттестацию на «педагога-наставника» и «педагога-методиста». На данный момент только 22 учителя в Нижнем Новгороде имеют эту квалификацию, добавила эксперт.