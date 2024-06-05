«Газета.ru»: почти половина российских школьников мечтают учиться удаленно

Более 40% российских школьников хотели бы учиться дистанционно. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на опрос, проведенный онлайн-школой «Академия MAXIMUM».

В пользу домашнего обучения высказались 44% учащихся. При этом удаленку поддержали еще и 46% родителей.

Как отметил сайт KP.RU, многие дети хотели бы учиться дома из-за того, что не ладят с другими ребятами. Кроме того, удаленка помогает выстраивать индивидуальный график.

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