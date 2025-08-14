Финансовый советник Ермилова высказалась в пользу развития корпоративных стипендий в вузах

В беседе с Общественной Службой Новостей доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова, международный финансовый советник Мария Ермилова высказалась в пользу развития корпоративных стипендий в вузах.

Она отметила, что крупные компании могут позволить себе расширить программу таких стипендий, чтобы привлекать талантливую молодежь.

«Сейчас население ориентировано на то, чтобы к моменту получения высшего образования создать условия для того, чтобы обучать детей в университетах. При этом в стране стоит задача обеспечить нужными кадрами те отрасли, которые в них нуждаются», — сказала Ермилова.

Она подчеркнула, что нельзя лишать стипендии одних, чтобы обеспечить ею других, так как это право гарантировано законом. Для улучшения ситуации с кадрами она предложила компаниям увеличить количество корпоративных стипендий.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец призвала ввести дифференциацию размеров стипендий в зависимости от успеваемости и вовлеченности студентов в научную, спортивную и общественную жизнь.