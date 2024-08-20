Финансовую грамотность начнут преподавать в детсадах и школах Татарстана

Правительство Татарстана намерено повысить уровень финансовой грамотности среди детей и студентов. Об этом сообщил сайт inkazan.ru.

Согласно программе, рассчитанной на 2024–2026 годы, власти планируют интегрировать соответствующие темы в учебные планы детских садов, школ и вузов. Для реализации данной инициативы необходимо, чтобы учителя повысили свою квалификацию по нужной специальности.

Основной целью программы является формирование у граждан ключевых аспектов финансовой культуры, что, в свою очередь, должно способствовать улучшению материального положения жителей.

Накопленный опыт необходимо сохранять и развивать в образовательной системе. Кроме того, Татарстан планирует готовить специалистов в этой области, проводить информационно-просветительские мероприятия и другие активности, которые охватят все слои населения в течение ближайших двух с половиной лет.

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