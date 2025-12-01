Финальная IT-конференция «Импульс Т1» прошла в Москве

Четвертая, финальная, IT-конференция «Импульс Т1» состоялась в Москве. Ранее мероприятия прошли в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Новосибирске.

Главной проблемой сферы остается кадровый голод. По мнению экспертов, искусственный интеллект не сможет полностью вытеснить инженеров, но коренным образом изменит их работу: места сохранят те, кто способен творить и воплощать в жизнь нестандартные решения. При этом многим молодым специалистам не хватает самостоятельности и навыков решения практических задач.

В этом году участники говорили о центрах инженерного мышления: тех, что формируют уникальный IT-ландшафт регионов и усиливают локальные особенности отрасли.

«У нас есть корпоративный университет „Цифровая академия“, мы проводим всевозможные обучающие программы, а также „Открытые школы“ — это программа дообучения ребят с небольшим опытом до нужной нам профессии», — рассказала замгендиректора ИТ-холдинга T1 по персоналу Екатерина Колесникова.

Кроме того, на конференции наградили победителей хакатона. Один из лучших проектов позволит компаниям автоматизировать генерацию CI/CD-пайплайнов. Представленный софт будет сканировать репозиторий и полностью делать для него CI/CD.

Также холдинг подписал соглашение о сотрудничестве с МАИ, в стенах которого и провел мероприятие.

«Только через прямое взаимодействие с ведущими компаниями мы сможем подготовить инженеров, способных отвечать на вызовы современности», — заявил ректор университета Михаил Погосян.

По его мнению, качественное инженерное образование невозможно без решения реальных производственных задач.