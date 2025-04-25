Финал интеллектуального турнира «Умножая таланты» прошел в Санкт-Петербурге

Финал X Интеллектуального турнира «Умножая таланты» состоялся в Санкт-Петербурге. Из трех тысяч заявок до последнего рубежа добрался только 81 участник.

Финалистам предстояло решать задачи по нефтехимии, математическому моделированию и цифровым технологиям. В отличие от обычных олимпиад, здесь соревнующимся предложили реальные кейсы из нефтегазовой отрасли. Оценивают участников эксперты в этой сфере.

Турнир помогает не только развить навыки мышления и командной работы, но и определиться с будущей профессией.