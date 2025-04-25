Финал интеллектуального турнира «Умножая таланты» прошел в Санкт-Петербурге

Финал X Интеллектуального турнира «Умножая таланты» состоялся в Санкт-Петербурге. Из трех тысяч заявок до последнего рубежа добрался только 81 участник.
Финалистам предстояло решать задачи по нефтехимии, математическому моделированию и цифровым технологиям. В отличие от обычных олимпиад, здесь соревнующимся предложили реальные кейсы из нефтегазовой отрасли. Оценивают участников эксперты в этой сфере.
Турнир помогает не только развить навыки мышления и командной работы, но и определиться с будущей профессией.
«На турнире „Умножая таланты“ школьники не просто учатся, а создают будущее», — заявила директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.
Помимо дипломов и бесценного опыта, победители получат 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы-партнеры. А в будущем, став специалистами с высшим образованием, смогут сделать карьеру в нефтегазовой сфере. Один из потенциальных работодателей — Московский НПЗ.
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