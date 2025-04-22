Фейк: в Сеть выложили ответы к ОГЭ и ЕГЭ

Разлетевшиеся по Сети публикации якобы со ссылками на ответы по Основному государственному экзамену и Единому государственному экзамену оказались фальшивыми. Их распространяли мошенники.

Фейк

В Сеть якобы выложили ответы на вопросы ОГЭ и ЕГЭ по различным предметам. Например, россиянам предлагали через администраторов групп приобрести ответы к экзаменам по математике и химии за девятый класс. Также появились полноценные сайты, обещавшие за деньги предоставить полные сведения для прохождения тестов.

Правда

Утечка контрольных измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ до начала экзаменов невозможна благодаря многоступенчатой системе защиты. Публикации со ссылками на ответы в Роспотребнадзоре назвали фальшивыми. В ведомстве предостерегли россиян от попыток связаться с мошенниками. Злоумышленники продают сборник архивных ответов на старые вопросы, которых на реальных экзаменах не будет.

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