Фейк: в российских школах увеличили срок обучения до 12 лет

Данные об увеличении срока обучения в школах России с 11 до 12 лет опровергли

В России якобы увеличили срок обучения в школе до 12 лет. Информацию об этом активно распространяют в Сети, однако она недостоверна.

Фейк

В Сети начали распространять информацию о том, что срок школьного обучения увеличили до 12 лет. В публикациях указывают, что теперь российские школьники получат дополнительный год для закрепления материала.

Правда

Данная информация является недостоверной. На самом деле увеличение срока обучения с 11 до 12 лет при начале учебы в шестилетнем возрасте — только предложение заместителя секретаря Общественной палаты Владислава Гриба.

Минпросвещения России пока не поддержало его и официально заявило, что любая новая инициатива должна проходить тщательное обсуждение и экспертизу, учитывать мнение профессионального сообщества, родителей и самих учащихся.

«Важно оценить возможные последствия изменений, выявить риски и преимущества», — отмечали в ведомстве.

В министерстве отдельно подчеркнули, что существующая образовательная система сбалансирована с учетом возраста учеников и обеспечивает эффективное усвоение учебного материала. Сейчас она позволяет поддерживать высокий уровень качества образования и соблюдать принцип его доступности.

На данный момент срок обучения официально не увеличен и составляет 11 лет.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.