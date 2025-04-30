Фейк: в России собираются ограничить получение высшего образования

Экс-советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, будто правительство России одобрило законопроект об ограничении получения высшего образования. Однако он уточнил, что мера коснется только платных мест в университетах. Что произошло на самом деле — разобрался 360.ru.

Фейк

Бывший советник главы МВД Украины Антон Геращенко разместил в своем Telegram-канале сообщение, в котором утверждает, что правительство России якобы одобрило законопроект, ограничивающий получение высшего образования в стране. При этом сам автор отмечает, что обсуждаемая мера коснется только платных мест в высших учебных заведениях.

Украинский пропагандист попытался представить логичные шаги в развитии образовательной системы России как нечто фатальное и лишающее людей свободы выбора.

Правда

В Госдуме действительно рассматривают законопроект о возможности регулирования количества платных мест в вузах в зависимости от кадровых потребностей экономики. «Ведомости» смогли ознакомиться с отзывом кабмина на законопроект. В нем говорится, что ко второму чтению его авторы-депутаты должны указать, что у Белого дома будут полномочия устанавливать для вузов порядок определения количества платных мест. А критерии определения необходимого количества мест для приема на платное обучение и механизм их применения также необходимо прописать в законе.

Таким образом, законопроект еще находится в стадии проработки и конкретные параметры еще не определены.

Желание правительства мягко регулировать образовательную сферу в ключе количества специалистов в той или иной сфере оправдано. По данным из той же статьи «Ведомостей», дефицит инженеров в российских компаниях достигает 600 тыс. специалистов, это следует из оценки вице-президента по HR и организационному развитию производителя электроники «Аквариус» Виктории Хабы, озвученной в ноябре прошлого года.

В феврале 2025 года президент России Владимир Путин на заседании совета при президенте по науке и образованию отметил, что в стране нужно исключить «чрезмерный» платный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны рынка труда. Тогда же министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил разрешить Минобрнауки регулировать прием на платные места в вузах. По его словам, такие полномочия нужны для преодоления острого дефицита инженеров в стране. Министр считает, что «платный прием тоже надо нацелить на задачи государства».

Но, кроме инженеров, на российском рынке труда также присутствует дефицит медперсонала и педагогов, об этом на правительственном часе в Госдуме сообщала зампредседателя Счетной палаты Галина Изотова. По оценкам СП, дефицит кадров в первичном звене здравоохранения по итогам 2024 года составил 23 тысячи врачей и 75 тысяч специалистов со средним профессиональным медобразованием (медсестер, фельдшеров и т. д.). Причем по врачам этот показатель по сравнению с 2023 годом сократился на 10 000 человек, тогда как по среднему медперсоналу вырос на 41 000 человек, уточнила Изотова.

Как считают в НИУ ВШЭ, регулирование платных мест в вузах подскажет абитуриентам и их родителям, какие специальности на рынке наиболее востребованные и высокооплачиваемые. По словам замдиректора Института образования Высшей школы экономики Ильи Коршунова, при регулировании объема платных мест правительство сможет опираться на кадровые прогнозы Минтруда, а также на данные Роструда по размеру средних зарплат по конкретным специальностям.

Согласно данным прошлогоднего опроса сервиса «Профи», большинство — 65% — россиян сейчас работает не по профессии, а 41% опрошенных меняли профессию более двух раз за последние пять лет.

В том же опросе отмечалось, что 43% респондентов думает, что образование нужно поменять в соответствии с требованиями рынка, что говорит о потребности в реформах высшего образования и с другой стороны — со стороны получателей образования.

Таким образом, информация о том, что правительство РФ одобрило законопроект об ограничении высшего образования в России, не соответствует действительности. Кабмин попросил Госдуму внести ко второму чтению поправки в законопроект с возможностью определения критериев определения количества платных мест в вузах, а также с описанием механизмов их применения. Высшее образование никто не ограничивает. В пункте 1 статьи 43 Конституции России прописано, что каждый имеет право на образование.

А в пункте 3 той же статьи говорится о том, что каждый гражданин вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии.

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