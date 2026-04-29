Фейк: в России отменят домашние задания из-за массового распространения ИИ и ГДЗ
В интернете появилась информация, что в России якобы отменят домашние задания из-за того, что школьники, вместо того чтобы выполнять их самим, используют искусственный интеллект и ГДЗ. Однако сообщения оказались недостоверными.
Фейк
В интернете появились сообщения, что глава Рособрнадзора Анзор Музаев предложил отменить домашние задания в школах из-за массового распространения искусственного интеллекта и ГДЗ.
Правда
Музаев такого не говорил.
В интервью ТАСС он всего лишь рассуждал о том, что если с домашним заданием справляется ИИ, то ценности в такой работе нет. При этом нейросеть не сможет пересказать текст или выучить стихотворение за ученика.
Пресс-служба Рособрнадзора сообщила РБК, что домашние задания необходимо не отменять полностью, а трансформировать с учетом развития технологий.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.