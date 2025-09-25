Фейк: уроки по FIFA, Counter-Strike и Dota 2 появятся в российских школах

Уроки физкультуры в российских школах якобы дополнят специальным модулем по киберспортивным дисциплинам, включающим Dota 2, FIFA и Counter-Strike. Информацию об этом распространил Telegram-канал Mash , заявивший, что идея уже получила одобрение Министерства просвещения. В пресс-службе ведомства это опровергли.

Фейк

Компьютерные игры помогут подрастающему поколению отточить навыки скорости реакции, стратегического мышления и тактики. При этом обычные уроки физкультуры сохранятся в полном объеме.

Министерство просвещения одобрило включение модуля с киберспортивными дисциплинами в программу уроков физкультуры для российских школ. Курс составит 36 часов и даст детям возможность усовершенствоваться в Dota 2, FIFA и Counter-Strike.

Правда

Министерство просвещения не получало никаких предложений о включении в школьную программу киберспортивных дисциплин. Об этом в пресс-службе ведомства заявили в комментарии RT.

Заместитель председателя думского комитета по спорту Амир Хамитов в беседе с РИА «Новости» идею об уроках киберспорта поддержал. Он пояснил, что это станет настоящим шагом в будущее.

«Мы будем внимательно сопровождать проект, чтобы он был реализован грамотно, с акцентом на образовательные и воспитательные задачи», — заявил Хамитов.

Депутат пояснил, что это не отказ от обычных уроков физкультуры, а дополнение их новым форматом, чтобы развить в детях интерес к спорту. Кроме такие занятия отвечают интересам современных школьников.

