Фейк: российских школьников оденут в советскую форму

Введение ГОСТа на одежду школьников привело к слухам о возвращении формы СССР

Сообщения об утверждении ГОСТа к школьной форме привели к появлению слухов о строгом формате одежды для детей и подростков в учебных заведениях, напоминающей школьную форму из Советского Союза. Но сам стандарт носит рекомендательный характер и касается только ткани и фурнитуры.

Фейк

Форму российских школьников подведут под единый стандарт делового стиля. Ученикам запретят носить религиозные или неофициальные символы, а также нашивки с пропагандой противоправного поведения.

Правда

Утвержденный ГОСТ на школьную форму касается только тканей. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Она пояснила, что производителям рекомендовали выбирать дышащие, быстросохнущие ткани, которые обеспечат тепло в холодное время года и обладают достаточной износоустойчивостью.

«Чтобы, когда ребенок побегал и вспотел, в холод согревала и не покрывалась катышками через три дня после того, как ее надели», — заявила Буцкая.

Парламентарий подчеркнула, что никакого единого формата школьной формы ГОСТ не введет.

Депутат Мосгордумы Светлана Акулова добавила, что требования к школьной одежде носят рекомендательный характер.

«Производители часто ориентируются на ГОСТ при создании продукции», — сказала она.

Утвержденный ГОСТ школьной формы предусматривает, что дети могут носить на учебу блузки, жакеты, брюки, юбки, платья-сарафаны, джемперы, рубашки и другие предметы одежды строгого покроя и светского характера.

На одежду разрешили прицеплять значки и пришивать эмблемы образовательных организаций или патриотических движений. Пуговицы и другая фурнитура не должны иметь острых краев, поэтому крючки и клепки с выступающими краями производителям детской одежды не рекомендовали. ГОСТ на школьную форму вступил в силу с 1 июля.

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