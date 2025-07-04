Фейк: факультатив «Юный сапер» введут в российских школах

Патриотический факультатив «Юный сапер» якобы введут в школах России. Такую информацию начали распространять в пабликах Белгородской, Воронежской и Мурманской областей. При этом авторы сообщений публиковали копии приказов о создании нового урока. В региональных министерствах образования документы назвали подделкой.

Фейк

Школьные уроки «Основы безопасности и защиты Родины» пополнят факультативным курсом «Юный сапер». Приказы о введении дополнительных занятий подписали руководители министерств образования Белгородской, Воронежской и Мурманской областей. В документах говорится, что необходимо разработать учебную программу, а также подготовить макеты мин.

Правда

В воронежском Министерстве образовани я заявили, что руководитель ведомства Наталья Салогубова не подписывала никакой документ. Там подчеркнули, что подделка содержит грубую ошибку в виде ссылки на указ президента России от 21 июня 2020 года о национальных целях развития. Но этот указ утратил силу весной 2023-го.

Введение нового курса опровергли в Департаменте информационно-аналитической работы Орловской области. Появившийся документ назвали фейком, а также призвали жителей быть особенно аккуратными.

На официальном сайте Министерства образования Белгородской области документов о факультативе «Юный сапер» нет вообще. Последний опубликованный приказ там разместили 1 июля 2025 года, он посвящен дистанционному формату взаимодействия учителей с детьми и родителями.

Кроме того, авторы подделки даже не удосужились проверить ее на опечатки. В двух из трех «приказов» присутствует формулировка: «внедрить факультатива „Юный сапер“», что еще раз подтвердило искусственность бумаги.

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