«ФедералПресс»: ЕГЭ по математике сдали более 641 тысячи выпускников

Во вторник, 27 мая, в России прошел массовый экзамен — ЕГЭ по математике. В нем приняли участие свыше 641 тысячи школьников из всех уголков страны и зарубежных российских школ. «ФедералПресс» рассказал, сколько человек выбрали базовый и профильный уровни, а также когда можно будет пересдать экзамен.

Экзамен состоялся в 5700 школах по всей стране. За процессом следили более 13 тысяч общественных наблюдателей. Все аудитории были оборудованы камерами, а сам экзамен проходил по строгим правилам.

Математику сдают не только в российских регионах, но и за границей — в школах, которые работают по российской программе. Это позволяет школьникам, живущим в других странах, сдавать ЕГЭ на равных условиях с остальными выпускниками.

Математика — обязательный предмет для получения аттестата. Школьники, которые не планируют поступать в технические или экономические вузы, сдают базовый уровень. Профильный уровень выбирают те, кто будет использовать результаты для поступления.

В этом году экзамен по базовому уровню выбрали более 332 тысяч человек, а профильный — около 309 тысяч. Минимальный балл для прохождения профильного ЕГЭ — 27, по базовому нужно набрать не менее трех баллов по пятибалльной шкале.

Если ученик не справился с экзаменом, не пришел по уважительной причине или ушел по состоянию здоровья, он может пересдать математику. Резервные дни назначены на 20 и 23 июня.

Дополнительно в этом году появились специальные дни для пересдачи по выбору — 3 и 4 июля. Чтобы успеть воспользоваться этим правом, заявление нужно подать с 25 июня по 1 июля.