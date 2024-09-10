Электронные книги возглавили топ продаж перед 1 сентября в Москве и области

Спрос на электронные книги в августе по сравнению с июлем вырос в четыре раза. При этом активнее всего их начинают скупать в среднем за 10 дней до 1 сентября. К таким выводам пришли аналитики «МегаФона», проанализировавшие продажи в столичном регионе.

По их информации, в преддверии учебного сезона родители традиционно интересуются девайсами для детей и их учебы. Почти вдвое вырос спрос на детские смарт-часы, в 1,5 раза — на ноутбуки и на треть — на детские планшеты. А вот продажи наушников, напротив, упали на 20%.

По словам руководителя по продажам и обслуживанию собственной розницы объединенной сети «МегаФона» и Yota в Московском регионе Алексея Лисина, покупка гаджетов в преддверии нового школьного года уже давно стала неотъемлемой частью подготовки к учебе наравне с приобретением канцелярии.

«Мы видим, как растет спрос на различные устройства, способные сделать процесс получения знаний более комфортным», — отметил он.

Сеть представляет более 320 салонов по всей Москве и Московской области, 38 из которых флагманские. Приобрести гаджеты можно и через интернет.