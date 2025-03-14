Эксперты в сфере образования обсудили приемную кампанию 2025 года

В Екатеринбурге прошел круглый стол, посвященный вопросам приемной кампании 2025 года в российские вузы. Организатором мероприятия стал медиахолдинг «ФедералПресс» .

Так, директор департамента образования города Инна Гумбатова поделилась опытом создания предпрофессиональных профильных классов в школах. Она подчеркнула важность наличия материальной базы и квалифицированных педагогов. В будущем возможно появление профильных школ.

Академик РАО Евгений Ямбург выразил позицию о сохранении единого государственного экзамена. По мнению эксперта, ЕГЭ — это социальный лифт для абитуриентов.