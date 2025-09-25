Эксперт ВШГУ Блинов назвал эмоциональный контакт плюсом очного обучения

Очное обучение имеет значительное преимущество — оно основано на живом общении, которое необходимо для эмоционального контакта. Такое мнение высказал директор Научно-образовательного центра развития образования Высшей школы государственного управления (ВШГУ) Президентской академии Владимир Блинов в интервью « Известиям ».

По его словам, умственная деятельность менее эффективна без определенного эмоционального фона.

«Работа актера с образом требует сопереживания, труд математика и программиста — сосредоточения и волевых усилий. Все это проявления эмоционально-волевой сферы, развитие которой наиболее продуктивно в живом общении», — пояснил специалист.

Говоря о недостатках такого формата, Блинов напомнил, что очное обучение связано с расходами на содержание аудиторий, оплату труда преподавателей и обеспечение безопасности. Среди минусов он также выделил недостаток часов и неудобное время проведения занятий.