Эксперт в сфере образования Половкова сообщила, что в вузах сократили невостребованные места

Эксперт Общероссийского народного фронта и директор Фонда «Национальные ресурсы образования» Татьяна Половкова в эфире радио «КП» высказалась о сокращении 13% платных мест в высших учебных заведениях.

По ее мнению, в последние годы увеличилось количество бюджетных мест, особенно по приоритетным направлениям, таким как педагогика и инженерные науки. Специалист отметила, что сокращение коснулось тех мест, которые не пользовались спросом, либо на них поступали абитуриенты с низкими баллами ЕГЭ.

«Методика, которая применялась у нас в этом году в первый раз, я думаю, что она будет обсуждаться и дорабатываться, но старались учесть все нюансы», — подчеркнула Половкова.

Она добавила, что бюджетные места рассчитываются в первую очередь по потребностям регионов.