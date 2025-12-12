Эксперт в сфере образования Адамский предложил привлекать инженеров на подработку в школу

Научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский предложил привлекать профессионалов вне учебной системы к преподаванию в школах. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

По словам эксперта, многие квалифицированные инженеры и ученые могут быть заинтересованы в дополнительной работе учителями, несмотря на отсутствие педагогического образования.

«Нужно поворачиваться в эту сторону», — подчеркнул Адамский.

В заключение он допустил, что многие специалисты готовы поделиться своими знаниями за соответствующую оплату труда.