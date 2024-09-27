Эксперт в области образования Половкова заявила, что длительность обучения не влияет на результаты учеников

Российские дети и так учатся меньше, чем учащиеся за границей. Кроме того, как показывает практика, длительность обучения не сильно влияет на результаты учеников. Таким мнением в беседе с радио «Комсомольская правда» поделилась директор фонда Национальные ресурсы образования Татьяна Половкова.

Ранее помощник президента РФ Владимира Путина Владимир Мединский сообщил о том, что в будущем сроки обучения в вузах и школах будут сокращаться.

Эксперт же считает, что в российских школах не хватает именно системного мышления.

«Здесь вопрос, что мы определяем как цель системы образования», — сообщила Половкова.

Она также отметила, что дети со школьных лет должны уметь перестраиваться, учитывая быстро развивающийся технологический процесс.