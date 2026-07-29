Эксперт Третьяк объяснила, как поступить в колледж с низкими баллами ОГЭ
Заместитель директора по воспитательной работе Колледжа городских предпринимателей Ирина Третьяк рассказала, что в большинстве российских колледжей при поступлении смотрят прежде всего на средний балл аттестата. При этом результаты ОГЭ все же важны, потому что могут повлиять на итоговые школьные оценки, сообщает Life.ru.
Эксперт отметила, что в 2025 году число заявлений в колледжи выросло, а средний балл аттестата поступающих достиг примерно 4,0. По ее словам, из-за этого усиливается конкуренция и растет тревога у выпускников девятых классов. На отдельных специальностях и в некоторых ссузах также могут быть вступительные испытания.
Третьяк посоветовала абитуриентам с невысоким средним баллом не ограничиваться одним колледжем и одной специальностью. Она рекомендовала изучить итоги прошлогоднего приема, подать заявления на несколько смежных направлений и рассматривать не только известные колледжи в центрах крупных городов, но и районные или областные техникумы.
Эксперт подчеркнула, что выбирать учебное заведение только потому, что туда проще поступить, тоже не стоит. Сначала лучше понять, какая деятельность подходит ребенку, а затем подбирать близкие специальности с разным уровнем конкурса. По ее словам, колледж может стать удачной траекторией для тех, кому сложнее дается формат стандартизированного экзамена.