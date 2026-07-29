Эксперт Третьяк объяснила, как поступить в колледж с низкими баллами ОГЭ

Заместитель директора по воспитательной работе Колледжа городских предпринимателей Ирина Третьяк рассказала, что в большинстве российских колледжей при поступлении смотрят прежде всего на средний балл аттестата. При этом результаты ОГЭ все же важны, потому что могут повлиять на итоговые школьные оценки, сообщает Life.ru .

Эксперт отметила, что в 2025 году число заявлений в колледжи выросло, а средний балл аттестата поступающих достиг примерно 4,0. По ее словам, из-за этого усиливается конкуренция и растет тревога у выпускников девятых классов. На отдельных специальностях и в некоторых ссузах также могут быть вступительные испытания.

Третьяк посоветовала абитуриентам с невысоким средним баллом не ограничиваться одним колледжем и одной специальностью. Она рекомендовала изучить итоги прошлогоднего приема, подать заявления на несколько смежных направлений и рассматривать не только известные колледжи в центрах крупных городов, но и районные или областные техникумы.

Эксперт подчеркнула, что выбирать учебное заведение только потому, что туда проще поступить, тоже не стоит. Сначала лучше понять, какая деятельность подходит ребенку, а затем подбирать близкие специальности с разным уровнем конкурса. По ее словам, колледж может стать удачной траекторией для тех, кому сложнее дается формат стандартизированного экзамена.