Эксперт Савинкина заявила, что повышение проходных баллов ЕГЭ поможет улучшить качество образования

Министерство науки и высшего образования России предложило повысить проходные баллы ЕГЭ по шести основным предметам для абитуриентов 2026 и 2027 годов. Цель инициативы — улучшить качество образования и повысить уровень подготовки высококвалифицированных специалистов. Высокие проходные баллы могут привести к повышению уровня знаний и умений выпускников, заявила заместитель директора одной из московских школ Наталия Савинкина в разговоре с RuNews24.ru .

Однако эксперт подчеркнула необходимость сбалансированного подхода к изменению системы образования. Слишком высокие требования могут оттолкнуть потенциальных студентов, что в будущем приведет к нехватке профессионалов.

Савинкина отметила, что любые изменения в системе образования должны сопровождаться мерами поддержки учащихся и образовательных учреждений. Важно не только повышать планку, но и создавать условия для получения качественного образования всеми желающими.