Эксперт РАНХиГС Илюхин: мошенники наживаются на иностранцах пустыми обещаниями о зачислении в вузы РФ

Власти России намерены ужесточить контроль приема иностранцев в вузы. Это связано с ростом мошенничества в данной сфере. О схемах обмана абитуриентов из других стран рассказал старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС Борис Илюхин в эфире радио Sputnik .

По его словам, аферисты действуют через посреднические агентства. Они акцентируют внимание на том, что поступить в российский вуз очень сложно, но обещают за деньги помочь в подготовке. Некоторые и вовсе дают иностранцам пустые надежды о гарантированном поступлении в учебное заведение, хотя никак не могут на это повлиять, отметил Илюхин.

Он также добавил, что ряд вузов не переводит правила поступления на английский язык, что усложняет это процесс для зарубежных абитуриентов.