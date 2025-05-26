Эксперт Позднякова отметила, что интервальное повторение ускорит подготовку к экзаменам

Подготовка к экзаменам не обязательно должна быть мучительной и утомительной. Шеф-редактор EdTech-компании «Лань» Екатерина Позднякова в интервью Life рассказала о нескольких способах, которые помогут оптимизировать процесс обучения.

Одним из методов является применение закона Парето, согласно которому 20% усилий приносят 80% результата. В контексте подготовки к экзаменам это означает, что стоит сосредоточиться на ключевых темах и вопросах, которые чаще всего встречаются в тестах.

По мнению Поздняковой, важно заранее ознакомиться с билетами прошлых лет, выделить основные идеи в лекциях и определить приоритеты в заданиях. Она также подчеркнула, что практика решения типовых примеров приносит максимальную пользу. Не стоит пытаться выучить весь учебник — лучше сосредоточиться на основных формулах, определениях и тезисах, которые обеспечат 80% успеха.

Еще один метод, который рекомендует эксперт, — это интервальное повторение, основанное на кривой забывания Эббингауза. Оно предполагает повторение материала через определенные промежутки времени: сначала через 10–15 минут, затем через несколько часов, день, 3–4 дня, неделю и месяц. Это помогает закрепить информацию в долгосрочной памяти.

Для удобства можно использовать карточки с вопросами и ответами, созданные с помощью специальных приложений для запоминания или подготовки к экзаменам. Если вы ошиблись, повторите карточку раньше, а если вспомнили легко — увеличьте интервал. Этот метод помогает сэкономить время перед экзаменами и снизить уровень стресса.

В заключение эксперт рекомендовала не игнорировать вспомогательные цифровые инструменты, такие как электронные библиотеки, ИИ и голосовые помощники. Они могут помочь найти дополнительную информацию, составить конспекты и структурировать материал. Однако нейросеть не заменит самостоятельной подготовки, подчеркнула Позднякова.