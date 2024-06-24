Эксперт по киберспорту Горбаченко заявил, что представителям игровой индустрии необходимо профильное образование

Киберспортсмены, как и представители других профессий, нуждаются в профильном образовании. Таким мнением с RuNews24.ru поделился директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, экс-президент Федераций компьютерного спорта России и Москвы Александр Горбаченко.

По его словам, топовые киберспортсмены постоянно совершенствуются. Они понимают, что их знания устаревают очень быстро, поэтому требуется все время учиться и узнавать новое.

«Тот факт, что и киберспортсмены из Virtus.pro, и m0NESY решили учиться на профильном факультете „Синергии“, на мой взгляд, говорит о том, что им понравились преподаватели и учебная программа. С их известностью и уровнем доходов они свободно могли выбрать и любой другой вуз, где им были бы рады», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что «Синергрия» — это мощный международный бренд. И профильный факультет предлагает высокий уровень образование и участие квалифицированных преподавателей.