Эксперт Перевезенцева назвала условия для эффективных оценок за поведение

Директор АНО «Школа проектов» Ольга Перевезенцева заявила, что оценки за поведение могут стать рабочим инструментом воспитания, если школа будет оценивать поступки, а не личность ребенка, сообщает Sputnik .

С 1 сентября в некоторых школах в пилотном режиме введут три уровня оценки поведения: образцовое, допустимое и недопустимое. По словам Перевезенцевой, главная цель этой системы — не наказание, а формирование понятных правил и комфортной образовательной среды.

Эксперт подчеркнула, что педагоги должны оценивать конкретные поступки ребенка, а не его личность или особенности характера. Она добавила, что это особенно важно при работе с детьми, чье поведение связано с возрастом или состоянием здоровья.

Перевезенцева предупредила о риске субъективности, если критерии окажутся размытыми. По ее мнению, система будет эффективной только при понятных и единых для всех правилах, если оценка станет поводом помочь ребенку, а школа и родители будут действовать сообща.