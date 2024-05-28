Эксперт НИУ ВШЭ Ремезова: высшее образование в режиме онлайн снижает коммуникацию между студентами

В последнее время стало популярным высшее онлайн-образование. Однако его минус заключается в отсутствии социализации студентов и снижении количества коммуникации между ними, сообщила директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ Юлия Ремезова в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, больше всего это отражается на бакалаврах, которым в силу возраста хочется вживую общаться со своими однокурсниками. Для усиления коммуникации вузы стараются создавать внеучебные инициативы и дополнительные неформальные встречи.

Выбирая онлайн-образование, студент должен обладать навыками планирования своего времени и способностью к самоконтролю, отметила Ремезова.

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