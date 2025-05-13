Эксперт Неверова: сильные переживания перед ЕГЭ могут маскироваться симптомами простуды

Перед сдачей ЕГЭ у выпускников нередко возникают проблемы со здоровьем. Руководитель департамента преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Полина Неверова в разговоре с сайтом «Известия» посоветовала оценивать свое самочувствие трезво: сильные переживания иногда маскируются симптомами простуды.
«Иногда излишнее волнение также может вызывать психосоматические симптомы — не позволяйте тревогам взять над собой верх. Необходимо тренироваться бороться с тревогой, а также заранее выяснить, какие методы подходят конкретному ученику», — отметила специалист.
В случае серьезных симптомов важно обратиться к врачу и оформить справку для переноса экзамена на резервные дни. Главное правило — сохранять спокойствие и помнить, что возможность пересдать экзамен сохраняется, почеркнула Неверова.
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