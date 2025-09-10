Эксперт MAXIMUM Провозен отметила, что дети часто становятся жертвами поддельных писем

В современном мире дети проводят много времени онлайн, что создает риски, связанные с мошенничеством, кибербуллингом и взломом аккаунтов. Директор по развитию образовательных продуктов edtech-компании MAXIMUM Елена Провозен рассказала «Известиям» о способах защиты от цифровых угроз.

«Одними из наиболее распространенных угроз являются фишинг и интернет-мошенничество. Дети часто становятся жертвами поддельных писем и сообщений с вредоносными ссылками», — объяснила она.

Родителям важно обсуждать с детьми потенциальные угрозы и объяснять, как их распознавать. Установка двухфакторной аутентификации, регулярное обновление антивирусного ПО и использование родительского контроля могут помочь защитить детей.

«Цифровая безопасность — это не запреты, а навыки, которые помогут ребенку быть самостоятельным и защищенным», — резюмировала эксперт.