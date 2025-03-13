Эксперт Маерова: замкнутость и ухудшение оценок могут говорить о необходимости сменить школу

Плохое настроение, замкнутость и отказ делиться впечатлениями — тревожные сигналы, которые могут указывать на необходимость сменить учебное заведение. Об этом заявила глава учебной части школы «ЕГЭ-Центра» Олеся Маерова в разговоре с «Известиями» .

Эксперт отметила, что важно следить за эмоциональным состоянием ребенка. Ухудшение оценок при старании также может свидетельствовать о несоответствии образовательной системы потребностям ученика.

Перед принятием решения Маерова рекомендует обсудить ситуацию с ребенком и оценить плюсы и минусы нового учебного заведения. Родителям полезно познакомиться с будущим классом и учителями, а также поддерживать ребенка в процессе адаптации.