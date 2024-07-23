Эксперт комиссии Ященко: возможность пересдачи снижает уровень напряжения у выпускников на ЕГЭ

С 2024 года выпускники вправе пересдать один предмет до конца приемной кампании. Это значительно снижает напряженность у школьников на ЕГЭ, рассказал руководитель комиссии по разработке контрольно-измерительных материалов ЕГЭ Иван Ященко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам эксперта, такая возможность благоприятно сказалась на психологической подготовке ребят, они меньше волновались перед экзаменом. В целом все проблемы, связанные с ЕГЭ, зачастую «раздувают» репетиторы и родители.

Сейчас абсолютно четко можно сказать, что все задания, которые встречаются на госэкзамене, изучаются в школе, отметил Ященко.