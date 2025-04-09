Эксперт Каминская: при осознанном выборе школы для ребенка нужно учитывать пять критериев

Выбор школы для ребенка — ответственный шаг, который определяет не только уровень образования, но и социальное развитие на долгие годы вперед. Основательница Британской школы MCS Наталья Каминская в разговоре с «Газетой.Ru» назвала пять критериев, которые помогут родителям определиться с выбором учебного заведения.

Как отметила специалист, первый пункт — это академические успехи: результаты экзаменов, олимпиад и вузовские поступления выпускников. Второй — насыщенная внеучебная программа, которая включает мероприятия и творческие проекты.

На третьем месте развитие коммуникации через участие в дебатах и конференциях. Четвертый критерий — благоприятная атмосфера и поддержка коллектива. К пятому относится безопасность и уважение среди учеников. Школа должна создавать безопасную среду, где нет места буллингу и грубому общению, подчеркнула Каминская.