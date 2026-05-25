Эксперт Горскин рассказал о росте интереса абитуриентов к педагогическому образованию

Заместитель председателя приемной комиссии МПГУ Борис Горскин заявил, что за последние три года количество абитуриентов, подающих документы на педагогические направления подготовки, растет каждый год на 25–30%. Об этом он рассказал в пресс-центре МИЦ «Известия» на пресс-конференции, посвященной предстоящей приемной кампании в высшие учебные заведения.

Горскин уточнил, что интерес у абитуриентов вызывают программы педагогического образования с одним или двумя профилями подготовки, психолого-педагогическое образование, а также специальное дефектологическое образование.

Ранее в пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что российские вузы могут начислять абитуриентам до 15 баллов за индивидуальные достижения. Это повышает шансы на зачисление. В ведомстве уточнили, что за значок «Готов к труду и обороне» (ГТО), аттестат или диплом с отличием, участие в олимпиадах и волонтерских акциях, а также за прохождение военной службы по призыву или контракту можно получить до 10 баллов.